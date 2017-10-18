«Правый сектор»: задержанный в России украинец был сторонником «ПС», но связи с ним не было уже год

В «Правом секторе» сообщают, что задержанный в России по обвинению в причастности к работе этой организации Роман Терновский ранее был сторонником «Правого сектора», но добавляют, что связи с ним не было уже около года. Кроме того, в «Правом секторе» сказали, что не знают, как Терновский попал в Россию.

«То, что мне удалось узнать: примерно два года назад он был у наших харьковских правосеков, был то, что называется сторонником. Насколько мне известно, членом партии, членом организации он не был, но помогал и был сторонником. Уже где-то год с ним никакой связи не было, с нашими он не общался, и как он попал в Россию, что делал, чем занимался нам, к сожалению, неизвестно», – сообщил Радіо Свобода спикер «Правого сектора» Артем Скоропадский, добавив, что лично не знает Терновского.

Он осудил задержание гражданина Украины в России.

«Мы видим, что эта позорная практика задержания украинца на территории России продолжается. И не важно: он был членом «Правого сектора» или нет, помогал он «Правому сектору» или нет, он – гражданин Украины и то, что он считал нужным делать, он делал это в Украине, а не в России», – сказал представитель «Правого сектора».

18 октября Следственный комитет России сообщил о задержании совместно с ФСБ гражданина Украины Романа Терновского по обвинению в причастности к деятельности «Правого сектора», запрещенного в России и признанного там экстремистской организацией.

По данным Следственного комитета, «по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации «Правый сектор».

По ходатайству российского следствия суд постановил взять Терновского под стражу.

МИД Украины выясняет обстоятельства задержания.