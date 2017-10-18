В Крыму российские силовики вызывают активистов в связи с одиночными пикетами – адвокат

В крымском поселке Нижнегорский российские силовики вызвали на «опрос» четырех местных жителей в связи с проведением 14 октября одиночных пикетов по всему полуострову. Об этом 18 октября в комментарии Крым.Реалии рассказал крымский адвокат Эдем Семедляев.
«Сегодня вызвали четыре человека и их опросили. Мы пытаемся выяснить подробности», – сказал Семедляев.
В субботу, 14 октября, на всей территории аннексированного Россией Крыма на одиночные пикеты против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман вышло больше 100 человек.
Адвокат и правозащитник Эмиль Курбединов сообщил, что задержанных в аннексированном Крыму людей, которые вышли на одиночные пикеты против произвола российских силовиков в аннексированном Крыму, увозят на частных автомобилях без опознавательных знаков полиции.
Публичных комментариев по этому поводу российских силовиков не было.
После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».
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