В Крыму российские силовики вызывают активистов в связи с одиночными пикетами – адвокат

В крымском поселке Нижнегорский российские силовики вызвали на «опрос» четырех местных жителей в связи с проведением 14 октября одиночных пикетов по всему полуострову. Об этом 18 октября в комментарии Крым.Реалии рассказал крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Сегодня вызвали четыре человека и их опросили. Мы пытаемся выяснить подробности», – сказал Семедляев.

В субботу, 14 октября, на всей территории аннексированного Россией Крыма на одиночные пикеты против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман вышло больше 100 человек.

Адвокат и правозащитник Эмиль Курбединов сообщил, что задержанных в аннексированном Крыму людей, которые вышли на одиночные пикеты против произвола российских силовиков в аннексированном Крыму, увозят на частных автомобилях без опознавательных знаков полиции.

Публичных комментариев по этому поводу российских силовиков не было.

​После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».