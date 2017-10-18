Глава подконтрольного России Министерства образования Крыма Наталья Гончарова опровергла информацию о передаче исторического здания гимназии в центре Керчи под музей Крымского моста, сообщают крымские СМИ.

В эфире телеканала «Крым 24» Гончарова заявила, что министерство «будет строго следить, чтобы никаких даже помыслов о перепрофилировании, изменении под статус музея, либо какой-то другой организации не проходило».

«Школа работала, работает и уверена, что после реконструкции будет одной из лучших образовательных организаций не только Керчи, но и Крыма», – цитирует Гончарову 18 октября сайт «Керчь ФМ».

По словам Гончаровой, здание гимназии готовят к реконструкции, проектно-сметная документация с экспертизой «уже готовы».

Ранее в подконтрольной Кремлю администрации Керчи родителям школьников заявили, что после ремонта дети не вернутся в историческое здание гимназии, а будут направлены в новую школу, которую якобы построят в районе улицы Ворошилова.

В конце сентября керченские СМИ сообщали, что на встрече учителей и главы департамента образования Керчи Виктора Дахина выяснилось, что гимназию №2, расположенную в историческом здании в центре города, перепрофилируют, а учеников переведут в другие учебные заведения. Преподаватели гимназии заявили, что под угрозой окзаалось существование педагогического коллектива, поскольку около 200 родителей, узнав, что школьников не вернут в старую гимназию, забрали документы детей.

В конце января 2017 года в Керчи из-за протекающей кровли гимназия №2, расположенная в историческом здании в центре города, оказалась непригодной для обучения там учеников начальной школы.

Керченская гимназия №2 расположена в историческом здании, возраст которого насчитывает около 150 лет.

Местные СМИ сообщали, что в 2016 году были выделены средства в размере 2,5 миллионов рублей на проведение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта гимназии.

Летом 2016 года заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Керчи Андрей Самбай утверждал, что в конце июля 2016 года будет проведен основной тендер и к 1 сентября в гимназии №2 начнутся ремонтные работы, на время которых детей распределят в другие учебные заведения. Чиновник уверял, что «строители будут работать в несколько смен, чтобы сдать объект до конца 2016 года». Тем не менее, работы выполнены не были.