В подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя 18 октября состоялось очередное судебное заседание по «делу 26 февраля», на котором допрошенные свидетели сообщили, что не наблюдали признаков массовых беспорядков под стенами Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Свидетелями со стороны защиты выступили крымскотатарские активисты Нариман Джелял, Эмине Авамилева и Ленмар Юнусов.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, заседание суда началось с опозданием на 50 минут. Допрошенная в суде в качестве свидетеля Эмине Авамилева заявила, что не знакома с подсудимыми, на митинге их не видела, массовых беспорядков под стенами парламента не наблюдала. Также она пояснила, что уведомление о митинге было подано своевременно, сотрудники правоохранительных органов никаких требований организаторам массового мероприятия не выдвигали.

Нариман Джелял в суде сказал, что «никакого преступного плана массовых беспорядков не существовало», напротив организатор мероприятия, Меджлис крымскотатарского народа, предпринял «исчерпывающие меры для поддержания общественного порядка». Также он пояснил, что не видел массовых поджогов, повреждения имущества и причинения вреда здоровью, которые являются признаками преступления «массовые беспорядки».

Такие же по сути показания дал в суде свидетель Ленмар Юнусов, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Следующее заседание суда состоится в четверг 19 октября, в 10 часов утра.

Фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля 2017 года. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.