В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

В белорусском Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя страны в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

На прошлом заседании группы, которое состоялось 4 октября, говорилось, в частности, о нарушении режима тишины и заложников.

Как сообщала тогда Олифер, координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Тони Фриш планирует поездку на неподконтрольную Украине часть Луганщины.

«Украина и ОБСЕ настаивают на том, чтобы среди других незаконно удерживаемых лиц господин Фриш получил возможность посетить Владислава Овчаренко и Дениса Секацкого, в посещении которых господину Фришу было отказано во время его прошлого визита: очень важно, чтобы представитель ОБСЕ мог выяснить, применяли ли к ним насилие и пытки. Так же остро стоит вопрос об идентификации места пребывания журналиста Станислава Асеева», – написала она в Facebook.

По последним данным СБУ, в заложниках боевиков находится 152 человека и 404 человека числятся пропавшими без вести. В Службе безопасности Украины заявляют, что за время конфликта на Донбассе из плена боевиков освободили более трех тысяч человек.

Минские соглашения, среди прочего, предусматривают освобождение заложников.