В Севастополе намерены снести 14 многоквартирных жилых домов

Департамент городского хозяйства российского правительства Севастополя утвердил перечень самовольных построек на территории города, подлежащих демонтажу и сносу.

В списке 50 объектов, среди которых летние площадки баров, верхние этажи гаражей и гостиниц, дачные дома, пристройки, торговые павильоны, а также 14 многоквартирных домов этажностью в 4-5 этажей в разных районах города. Все эти постройки были признаны незаконными городскими судами Севастополя в период с 2016 года по осень 2017 года.

Профинансировать сметную документацию по сносу и демонтажу фигурирующих в списке объектов планируется за счет городского бюджета Севастополя на 2017 и 2018 годы.

Самым громким за последние годы событием, связанным со сносом жилого дома в Севастополе, стал подрыв 16-этажного здания на улице Капитанской в центре города в декабре 2014 года. Основанием для этого стало заключение российской прокуратуры Севастополя о незаконном характере постройки.

Подконтрольная Кремлю администрация Севастополя сообщила 25 сентября о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже нестационарных торговых объектов (НТО), которые местные власти считают незаконными.

На ликвидацию НТО в бюджете города предусмотрено 10 млн рублей.

В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.