Суд в России продлил арест украинцу Грибу до 4 января – отец

Суд в российском Краснодаре продолжил до 4 января содержание под стражей украинца Павла Гриба, об этом рассказал его отец Игорь Гриб 18 октября в Киеве.

«Два часа назад завершилось заседание суда. Согласно его решению, срок содержания Павла под стражей продлен до 4 января 2018», – сказал Игорь Гриб.

Со ссылкой на слова российского адвоката Павла Гриба его отец сообщил об ухудшении состояния здоровья сына.

В письме от адвоката, зачитанном Игорем Грибом, указано, что российские врачи провели анализ и медицинское обследование Павла Гриба, но результаты экспертизы засекречены. Украинские врачи не были допущены к задержанному.

Министерство иностранных дел Украины ранее назвало недопуск Россией врачей к удерживаемому в СИЗО украинцу Павлу Грибу сознательным причинением вреда его здоровью.

Как говорится в заявлении ведомства, Россия проигнорировала все обращения украинской стороны о допуске специалистов Министерства здравоохранения Украины к Павлу Грибу.

11 октября стало известно, что группа из двух врачей отправилась из Киева в Краснодар, чтобы обследовать Павла Гриба по требованию Европейского суда по правам человека. МИД призвал российских силовиков допустить их к парню в период с 12 по 15 октября. Однако врачей так и не допустили.

24 августа 19-летний Павел Гриб выехал в Беларусь на встречу с девушкой-россиянкой, с которой до этого общался только через соцсети, после чего, по словам отца, исчез. Генеральная прокуратура Украины открыла производство из-за исчезновения украинца. Позже стало известно, что юноша находится в СИЗО в Краснодарском крае, ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.

13 сентября российские СМИ написали, что украинец, согласно решению суда в Краснодаре, арестован до 17 октября. Адвокат парня сказал, что решение было принято заочно. 18 сентября отец Павла Гриба со ссылкой на слова украинского консула, который встречался с юношей в СИЗО, сказал, что у того были высыпания на теле. Отец предположил, что причиной могло стать прекращение употребления лекарств, которые парню из-за болезни необходимы ежедневно.