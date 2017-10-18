Правительство Испании требует объяснений от лидера Каталонии и готово остановить автономию региона

Испанское правительство готово приостановить статус региональной автономии в Каталонии и ввести там прямое правление в случае, если лидер региона не откажется от намерений объявить независимость. Вице-премьер Испании Сорая Саенс де Сантамария сказала об этом 18 октября, за день до завершения крайнего срока, который дали главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону для объяснения своей позиции относительно объявления независимости.

Пучдемон до 11:00 по киевскому времени 19 октября должен объяснить, объявляет ли он независимость Каталонии от Испании.

Статья 155 Конституции позволяет Мадриду ввести прямое правление в регионе, если он не соблюдает предусмотренных законом обязательств.

10 октября Карлес Пучдемон объявил, что Каталония получила право на независимость по итогам референдума 1 октября, но отложил ее официальное провозглашение. Власти Испании объявили референдум незаконным. Не признали его и ведущие страны ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, они призвали урегулировать кризис путем переговоров между Барселоной и Мадридом.