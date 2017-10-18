Антимонопольная служба готова проверить цены на стройматериалы в Крыму

Крымское управление российской «Федеральной антимонопольной службы» готово провести проверку обоснованности цен на стройматериалы на аннексированном полуострове. Об этом рассказал 18 октября начальник подконтрольного России управления Тимофей Кураев.

При этом Кураев признал, что цены на стройматериалы в Крыму постоянно растут, сообщают крымские СМИ.

«Со стройматериалами, конечно, будем смотреть на обоснованность установления цен. Если какие-то признаки найдем, то, конечно, объявим сразу. Цены растут... Начали проводить мониторинг изменения цен, и собираем сейчас данные от наших производителей по затратам и по данным, которые привели к таким ценам», – цитирует Тимофея Кураева российское агентство ТАСС.

В связи со стройкой Керченского моста и трассы «Таврида» российские власти полуострова ранее заявляли о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу. Дефицит щебня, песка и других материалов решили покрыть за счет добычи ископаемых в Крыму.

Экологи и археологи неоднократно жаловались на добычу полезных ископаемых в Крыму, которая производится бесконтрольно, с нарушениями экологических норм и в ущерб культурному наследию полуострова.

Руководитель Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров заявлял, что в Керчи ради разработки карьера по добыче песка раскопали с нарушениями законодательства 30 курганов и 3 поселения эллинистического периода.

Добыча песка на озере Донузлав и Бакальской банке приводит к исчезновению пляжей. В Песчаном берег уходит практически из-под зданий, говорят местные жители. В Береговом море «съело» 10 метров суши, в Николаевке – 25 метров. 90% местного побережья признано аварийным.