Выпуском банкноты с видом Севастополя Россия прикрывает обесценивание рубля – российский финансист

Управляющий партнер российской инвестиционной компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко считает, что выход новых банкнот с видами Севастополя и Дальнего Востока призван скрыть от россиян увеличение денежной массы. Такое мнение Потапенко озвучил в эфире Радио Крым.Реалии.
«Для жителей России и Крыма сам выпуск новых банкнот с Севастополем не означает ничего, поскольку это просто рисунки на резаной бумаге. Прошел флешмоб, все рисовали свои города на купюрах, а не деле россияне поучаствовали в обесценивании национальной валюты. Сейчас идет масштабная санация банков, для которой нужно напечатать очень много денег, и вот их напечатали. Доходов с нефти уже не хватает, так что остается просто дорисовать нужные циферки», – отметил эксперт.
Центробанк России разместил на новой банкноте номиналом двести рублей символы Севастополя: памятник затопленным кораблям на лицевой стороне, а развалины античного Херсонеса – на оборотной. Купюра зеленого цвета уже начала поступать в обращение. Вместе с ней в кошельки россиян попадет и новая банкнота номиналом в две тысячи рублей с достопримечательностями Дальнего Востока.
Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям вести операции с купюрами, где изображены объекты с украинский территорий, оккупированных Россией.
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