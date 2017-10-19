Гражданин Армении предложил взятку сотруднику ФСБ в Крыму, прикрывая супругу – Следком

В Крыму расследуют уголовное дело в отношении гражданина Республики Армения, которого подозревают в попытке дачи крупной взятки сотруднику крымского управления ФСБ России, сообщает 18 октября пресс-служба управления следственного комитета России по Крыму.

По данным следствия, 13 октября 2017 года мужчина передал сотруднику УФСБ России по Крыму взятку в размере 450 тысяч рублей (около 200 тысяч гривен) «за не привлечение его супруги к уголовной ответственности, за возвращение изъятой алкогольной и спиртосодержащей контрафактной продукции, а также дальнейшее общее покровительство его противоправных действий».

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291 Уголовного Кодекса России (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

При этом в ведомстве утверждают, что сотрудник управления «от денег отказался, приняв меры к пресечению преступления».

Комментариев обвиняемого или его адвоката в пресс-службе управления Следкома России по Крыму не приводят.

По информации, озвученной в сентябре 2017 года главой российского Комитета по противодействию коррупции Крыма Александром Акшатиным, за последние три года за коррупцию на полуострове задержаны и наказаны 78 чиновников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».