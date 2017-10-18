ФСБ предъявило обвинение крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову (+видео)

Крымское управление ФСБ России 18 октября предъявило обвинительный акт крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову. Российское следствие обвиняет Кадырова по части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса России – «публичный призыв к нарушению целостности Российской Федерации», рассказал Крым.Реалии адвокат Алексей Ладин.

«Исключительность этого дела состоит в том, что уголовное дело было возбуждено более года назад – 11 октября 2016 года. С юридической точки зрения доказанность и обоснованность обвинений весьма туманны. Исходя из экспертиз, которые есть в материалах дела, тот репост и те комментарии, которые, как считает следствие, принадлежат Сулейману Кадырову, не содержат в себе призывов к чему бы то ни было. Они содержат одобрение, согласие с позицией, но призывов нет. А статья Кодекса говорит, что в действиях должны быть призывы», – сказал Ладин.

Он также отметил, что возникает ряд вопросов к «качеству следствия».

Сам Кадыров отрицает обвинения.

5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи по фамилии Родионов на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер».

11 октября 2016 года в отношении Сулеймана Кадырова возбудили уголовное дело по подозрению в «сепаратизме».

В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла Сулеймана Кадырова в перечень экстремистов и террористов.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.