Россия: Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах

Телеведущая Ксения Собчак официально объявила о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 году.

Собчак отметила, что уже 5 лет вместе с оппозиционерами и «десятками тысяч других людей» выходит на митинги и требует изменений, однако этого не происходит.

«Воры и коррупционеры продолжают врать, чиновники – воровать», – говорит Собчак.

По ее словам, своим участием в президентских выборах она хочет вернуть возможность проголосовать «против всех».

«Ксения Собчак – кандидат против всех», – заявила телеведущая.

(Видео пользователя YouTube Ksenia Sobchak)

О том, что Ксения Собчак может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, стало известно в начале сентября. По данным СМИ, она будет баллотироваться по соглашению администрации президента России Владимира Путина. Сама Собчак отвергла договоренности с Кремлем.

Оппозиционер Алексей Навальный, который также намерен участвовать в выборах президента, раскритиковал Ксению Собчак, назвав ее «карикатурным либеральным кандидатом». Она в ответ обвинила Навального в расколе оппозиции, предложив при этом «объединить усилия».

В Кремле заявили, что намерение Собчак участвовать в выборах «полностью подпадает под положения Конституции». Представитель президента России Дмитрий Песков в эфире «Дождя» назвал телеведущую «талантливым человеком».