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Премьер Португалии ушел в отставку из-за гибели людей на лесных пожарах

Лесные пожары в Португалии, июль 2017 Лесные пожары в Португалии, июль 2017

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушел в отставку на фоне критики из-за неспособности власти предотвратить гибель людей в результате лесных пожаров.

За четыре месяца жертвами пожаров, вызванных сильнейшей за 90 лет засухой, стали более 100 человек.

17 октября оппозиционная партия предложила внести на голосование в парламент вопрос о доверии правительству социалистов, обвинив его в недостаточно быстрой и эффективной реакции на стихийное бедствие.

Вторая волна лесных пожаров в северных и центральных районах Португалии началась 15 октября. За эти дни возникли сотни новых очагов возгорания, погибли более 40 человек.

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