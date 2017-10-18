Премьер Португалии ушел в отставку из-за гибели людей на лесных пожарах

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушел в отставку на фоне критики из-за неспособности власти предотвратить гибель людей в результате лесных пожаров.

За четыре месяца жертвами пожаров, вызванных сильнейшей за 90 лет засухой, стали более 100 человек.

17 октября оппозиционная партия предложила внести на голосование в парламент вопрос о доверии правительству социалистов, обвинив его в недостаточно быстрой и эффективной реакции на стихийное бедствие.

Вторая волна лесных пожаров в северных и центральных районах Португалии началась 15 октября. За эти дни возникли сотни новых очагов возгорания, погибли более 40 человек.