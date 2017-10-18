МИД Украины протестует против продления ареста для Павла Гриба в России

МИД Украины выражает протест из-за продления срока содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба.

«Безосновательное содержания Павла Гриба под стражей в СИЗО Краснодара по сфабрикованному обвинению является очередным свидетельством политического характера дела», – говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины выражает требование немедленно освободить Павла Гриба и призывает международное сообщество и правозащитников «осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем».

18 октября суд в Краснодаре продлил срок содержания под стражей гражданина Украина Павла Гриба до 4 января 2018 года.

24 августа 19-летний Павел Гриб выехал в Беларусь на встречу с девушкой-россиянкой, с которой до того общался только через соцсети, после чего, по словам отца, исчез. Генеральная прокуратура Украины открыла производство из-за исчезновения украинца. Позже стало известно, что юноша находится в СИЗО в Краснодарском крае, ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.

13 сентября российские СМИ написали, что украинец, согласно решению суда в Краснодаре, арестован до 17 октября. Адвокат парня сказал, что решение было принято заочно.