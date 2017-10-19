В Канаде вступил в силу «акт Магнитского», Россия назвала это «иррациональным актом»

В Канаде вступил в силу «закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников», который также называют «актом Магнитского». Ранее документ одобрили обе палаты парламента страны. Об этом 19 октября сообщила Радіо Свобода.

Закон, в частности, предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну лицам, которых власти Канады считают причастными к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. Во время слушаний в канадском парламенте говорилось, что «акт Магнитского» прежде всего коснется чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.

В посольстве России в Оттаве назвали это решение «иррациональным актом».

Также ранее Москва заявила, что не оставит без ответа принятие «акта Магнитского» и расширит санкционные списки канадцев.

США приняли закон, известный как «акт Магнитского», в 2012 году с целью наказать чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе, а также к другим грубым нарушениям прав человека в России.

В 2016 году Сенат США принял «Всемирный акт Магнитского», предусматривающий возможность введения американских санкций против граждан любого иностранного государства за грубые нарушения прав человека и коррупцию. Закон могут применить и в отношении официальных лиц.

Великобритания также приняла закон с похожими санкциями.

Сергей Магнитский, российский юрист, работал для западного инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать.

Магнитский попал за решетку по обвинению в разработке схемы ухода от российских налогов для своего заказчика, фонда Hermitage Capital. Ему предъявили это обвинение после того, как юрист заявил, что разоблачил обратное: схему, по которой налоги, уже уплаченные фондом на сумму в 230 миллионов долларов похитили из российского бюджета чиновники Министерства внутренних дел, налоговой администрации и других государственных органов России.