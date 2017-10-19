Аксенов: некоторые чиновники откровенно игнорируют просьбы людей

Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что на данном этапе доступность крымчан к представителям органов власти – главная проблема, которую можно и нужно решать. Об этом 18 октября он сообщил в Фейсбуке по итогам инспектирования Джанкойского района аннексированного полуострова.

«Еще раз обращаю внимание своих коллег на то, что большое количество претензий и вопросов можно было бы решить, проводя разъяснительную работу… Доходит до того, что некоторые чиновники откровенно игнорируют просьбы людей», – сообщил Аксенов.

Руководитель крымского правительства отметил, что «проблемы на местах схожие, если не сказать типовые: доступность медицинского обслуживания, конфликты с местными МУПами, транспортная сфера и сфера ЖКХ».

Аксенов утверждает, что в правительстве полуострова убедились в правильности «инспектирования» районов и личного «приема граждан», «благодаря чему ко многим пришло понимание того, что происходит на местах».

«Таким образом, в каждую следующую пятницу после приемного дня в муниципалитете, курирующие вице-премьеры будут подводить итоги, обобщать все данные поручения, и мы совместно определяем план работ в каждом конкретном районе», – отметил Аксенов.

После посещения Бахчисарайского района российский глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал и «предупредил» главу администрации Бахчисарайского района Владимира Удахина из-за «низкой активности», которая, по его мнению, привела к «большому количеству проблем».

Глава российского Госкомнаца Крыма Заур Смирнов 16 октября ушел в отставку. Позже российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Смирнов ушел в отставку по его требованию из-за неэффективной работы.