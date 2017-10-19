Суд разрешил взыскать штраф из всего имущества «Газпрома» – Минюст Украины

Хозяйственный суд Киева распространил взыскание штрафа в размере больше 171 миллиардов гривен с российского «Газпрома» на все имущество должника, сообщает министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства «Газпрома», размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника», – написал Петренко в Facebook.

В соответствии с процедурами, решение должно быть обнародовано через несколько дней, добавил министр.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал российский «Газпром» на 86 миллиардов гривен за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему».

Срок выполнения этого решения истек, компания «Газпром» обжаловала его, но суды отказали российской компании в удовлетворении жалобы. Впоследствии в Антимонопольном комитете Украины заявили, что от «Газпрома» требуют суммарно почти 172 миллиарда гривен, в том числе штраф и пеню за его несвоевременную уплату.

Российская компания «Газпром» отрицала обвинение в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа. В «Газпроме» назвали решение Антимонопольного комитета «ничем иным, как попыткой оказать давление» на российскую компанию, и пообещали «защищать свои права и интересы всеми возможными с правовой точки зрения методами».