Рада одобрила реформу здравоохранения

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении в целом законопроект о медицинской реформе – номер 6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг. Документ на заседании парламента 19 октября поддержали 240 народных депутатов при необходимых 226, сообщает Радіо Свобода.

Перед этим депутаты три дня рассматривали поправки, внесенные в этот законопроект, их было почти 900.

После этого парламент начал рассматривать другой проект закона о медреформы – о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств (6604).

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в выступлении с трибуны парламента поблагодарила депутатов за поддержку медицинской реформы.

Весной Кабинет министров Украины утвердил пакет законопроектов о медицинской реформе. 8 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении один из таких правительственных законопроектов – о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (6327), который дает начало медицинской реформе в Украине. Законопроект, в частности, определяет, какие медицинские услуги на 100% оплатит государство, а за какие будет доплачивать пациент.