Более 200 крымчан стали студентами через образовательные центры «Крым – Украина»

Во время вступительной кампании этого года студентами высших учебных заведений материковой Украины стали 204 жителя аннексированного Россией полуострова, которые воспользовались услугами образовательных центров «Крым – Украина». Об этом 19 октября на пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

«Что касается статистики по деятельности образовательных центров «Крым – Украина». Консультации были предоставлены более одной тысячи человек. Поступило в этом году 204 человека. Это явно меньше, чем мы ожидали. Но если сравнивать с 153 лицами, которые поступили в 2016 году, то есть небольшое увеличение», – сказал Рашкевич.

В Украине 19 июня начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитуриентам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Подробно о работе центров «Крым – Украина» и о возможностях поступления в украинский вуз для крымчан читайте в материале Крым.Реалии.

Президент Украины Петр Порошенко 3 июня подписал закон № 6116 о квотах для абитуриентов из Крыма и оккупированной части Донбасса.

Закон предусматривает, что для крымских абитуриентов, которые получили документ об общем среднем образовании, прием на обучение в один из высших учебных заведений на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей будет осуществляться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот. Согласно документу, размер квоты составляет 1000 бюджетных мест.