Большинство россиян против выплаты Украине компенсации за аннексию Крыма – опрос ВЦИОМ

Близкий к Кремлю центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) утверждает, что в соседней России 90% жителей выступают против предложения президента Чехии Милоша Земана о выплате Москвой компенсаций Киеву за аннексию Крыма.

Такие данные 19 октября центр предоставил на своей официальной странице.

«Предложение о выплате компенсации Украине, высказанное президентом Чехии, 90% россиян отвергают («за» – лишь 6%). Главный аргумент несогласных с идеей компенсации – Крым исторически является российской территорией. В самой молодой возрастной группе (18-14 года) уровень поддержки существенно выше (19%), чем в группах средних и старших возрастов (1-7%)», – говорится в сообщении.

10 октября президент Чехии Милош Земан, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что аннексия Крыма Россией – это «faît accompli», то есть свершившийся факт, и, по его личному мнению, «могла бы быть возможна определенная компенсация за Крым в финансовой форме или в натуральной форме – нефтью или газом». Свою речь в ПАСЕ он посвятил необходимости отменить санкции ЕС в отношении России из-за ее агрессии против Украины, назвав их «неэффективными».

После выступления Земана его резко раскритиковали и в Украине, и в Чехии.

В Кремле назвали предложение президента Милоша Земана «внутриевропейской дискуссией», отметив, что о компенсации Украине за аннексию Крыма «не может быть и речи».

Сам Земан заявил, что не будет извиняться за свои слова о Крыме, поскольку это его «личный взгляд».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».