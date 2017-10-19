Константинов: отказ Турции принимать суда из Крыма – «политические заявления»

Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов считает, что решение руководства Турции ввести запрет на прием кораблей из закрытых портов аннексированного Россией Крыма никак не отразится на экономике полуострова. Об этом он сказал журналистам в Симферополе, информирует «РИА Крым».

«По большому счету на нас это (запрет на прием кораблей – КР) никак не отразится. У нас и до этого особенно не было грузопотока с ними (Турцией – КР). Это все политические заявления, поэтому не нужно обращать на них большого внимания», – утверждает спикер.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган 12 октября сообщила, что руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярное письмо «Определенные принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма».

Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщили о том, что «суда, прибывающие из региона аннексированного Россией Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».

В конце сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время встречи в Анкаре с руководством министерства юстиции Турции передал турецкой стороне перечень судов, которые заходят в закрытые порты аннексированного Россией Крыма.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы аннексированного Крыма и Севастополя рассматривается Украиной как нарушение норм международного права и действия, подрывающие суверенитет страны, а также как нарушение законодательства Украины. Такие действия влекут за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.