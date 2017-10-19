Прокуратура АРК: воздушное пространство с Крымом нарушили 13 тысяч раз

Иностранные самолеты около 13 тысяч раз нарушили воздушное пространство Украины, совершая регулярные международные рейсы на временно оккупированную территорию Крыма.

Это было установлено в ходе досудебного расследования прокуратуры Автономной Республики Крым, сообщила 19 октября пресс-служба ведомства.

«Что касается осуществления экипажами иностранных воздушных судов регулярных международных рейсов на временно оккупированную территорию, во время досудебного расследования было установлено около 13 тысяч нарушений воздушного пространства Украины», – говорится в сообщении.

Хозяйственный суд Киевской области в сентябре оштрафовал на 10 миллионов гривен российскую авиакомпанию, которая осуществляет ежедневные полеты в аннексированный Крым.

Российские авиакомпании систематически нарушают украинское законодательство, осуществляя рейсы через закрытое воздушное пространство над Крымом. Согласно открытым источникам, на аннексированный полуостров, в частности, летают рейсы компании «Nordwind Airlines», «Аэрофлот», «Россия», «Уральские Авиалинии», «Глобус», «S7 Airlines», «ВИМ-Авиа», «ЮВТ», «Red Wings», «Ikar (Pegas)».

Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» с 1 октября прекратила полеты на регулярной основе в Симферополь и Сочи.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.