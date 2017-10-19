Муфтият Автономной Республики Крым зарегистрировали на материковой Украине

Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым (ДУМ АРК) официально зарегистрировано на территории материковой Украины. Юридическая регистрация управления способствует международному сотрудничеству, об этом Крым.Реалии рассказал муфтий управления Айдер Рустемов 19 октября.

«Мы работали и работаем, уже осуществили много проектов. Но с регистрацией нам открываются новые возможности для ведения международной деятельности, как юридическое лицо. Есть возможность войти в международные исламские организации, участвовать в международных исламских конференциях, заниматься удовлетворением потребностей верующих – паломничество или малое паломничество – это все хозяйственная деятельность на международном уровне, и должно быть в правовом поле», – отметил Рустемов.

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа.

На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият.

Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.