В аннексированном Крыму местные жители устали от произвола российских силовиков по отношению к крымским татарам-мусульманам.

Такое мнение 19 октября на пресс-конференции в Киеве выразила крымская активистка, жена задержанного в Крыму по подозрению в причастности к запрещенной в соседней России организации «Хизб ут-Тахрир» Сейрана Салиева Мумине Салиева.

«Сегодня мы видим явный факт того, что идут репрессии коренного народа Крыма – мусульман, крымских татар. Сегодня народ уже проявляет свою активную позицию тем, что под зданием суда уже собираются не десятки, а сотни соотечественников. Прошли одиночные пикеты, как следствие того, что народ просто устал от чинимого произвола», – сказала Салиева.

12 октября в аннексированном Крыму российскими силовиками было арестовано шестеро жителей Бахчисарая: Тимур Ибрагимов, Марлен (Сулейман) Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ инкриминирует им участие в террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».