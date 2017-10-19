Прокуратура АРК открыла уголовное производство из-за обысков и задержаний в Крыму 2 октября

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за обысков и задержаний, проведенных российскими силовиками 2 октября в аннексированном Крыму. Как сообщает 19 октября пресс-служба ведомства, такое решение было принято после соответствующего обращения общественной организации «КрымSOS».

«Установлено, что 02.10.2017 представителями незаконно созданных правоохранительных органов на территории Симферопольского района проведены незаконные обыски в домах 4 крымских татар, после чего их задержали и доставили в здание «ФСБ Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что начато досудебное расследование по уголовным производствам по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статей 146 и 162 Уголовного кодекса Украины.

В аннексированном Крыму 2 октября в домах четверых жителей полуострова – Рената Сулейманова, Арсена Кубединова, Сейрана Мустафаева и Талята Абдурахманова – прошли обыски. После того, как российские силовики составили протоколы, крымчан увезли в неизвестном направлении. Позднее стало известно, что они находятся в изоляторе временного содержания в Симферополе.

Задержанных крымчан обвиняют в создании и участии в экстремистской ячейке.

Российское управление ФСБ по Крыму 2 октября отчиталось, что ликвидировало три ячейки исламской организации «Таблиги Джамаат».

«Таблиги Джамаат» – аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Главной целью движения считается духовное преобразование в исламе широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. В 2009 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».