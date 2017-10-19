В Киеве пройдет вечер памяти правозащитника Петра Григоренко

В пятницу, 20 октября, в Киеве пройдет вечер памяти, посвященный 110-летию со дня рождения диссидента, правозащитника Петра Григоренко.

Как сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке, в «вечере памяти» примет участие лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, ректор Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Владимир Казарин, заместитель главы Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова и другие.

Начало запланировано на 16:00.

Организаторами мероприятия выступили Министерство информационной политики Украины и крымская проектно-образовательная платформа Q-Hub.

Петр Григоренко – советский генерал, впоследствии ставший диссидентом. Уже после первого заключения и репрессий вследствие своей диссидентской деятельности Григоренко присоединился к борьбе за права крымских татар на возвращение домой из депортации, готовился выступать в качестве общественного защитника крымскотатарских активистов. Участие в этом движении стоило ему второго ареста и пятилетнего заключения. Он был освобожден под давлением общественности (в том числе крымских татар) и эмигрировал в США