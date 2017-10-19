Дела в Крыму фабрикуют по российской кальке – информационный офис «Хизб ут-Тахрир» в Украине

Руководитель информационного офиса «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России и аннексированном ею Крыму организация) в Украине Фазыл Амзаев, считает, что уголовные дела в отношении крымчан российские силовики фабрикуют по опыту, наработанному и завезенному из соседней России. Об этом Амзаев сказал в комментарии телевизионному проекту «Крым.Реалии».

«Сама фабрикация проходит по тем калькам и наработанным механизмам, которые в России имеются за прошедшие 14 лет репрессий… Я думаю, понятно, что даже если они поймают не то, что человека, они могут доказать, что корова причастна к «Хизб-ут-Тахрир». То есть у них для этого хватит мозгов и фантазии», – сказал руководитель украинского информационного офиса организации.

Крымский адвокат Эдем Семедляев указывает, что в основу российского следствия, как правило, ложатся либо аудио, либо скрытая видеосъемка, экспертиза на записанные разговоры и показания свидетелей.

«Это показания как простых свидетелей, так и скрытых свидетелей. Как показывает практика, показания свидетелей, которых следствие напугало, заставило дать показания, в суде они практически все рассыпаются. Люди отказываются от данных показаний, люди говорят, что они дали это под принуждением, испугались, их ввели в заблуждение и все остальное», – говорит адвокат.

В «Украинском центре исламоведения» отмечают, что запрет на деятельность организации в России и аннексированном ею Крыму является нарушением прав мусульман.

«Естественно Россия ревностно относится, когда внутри самой России появляется некая исламская идеологическая политическая партия, которая может идти вразрез Кремлю… В одностороннем порядке, без обсуждения, без участия специалистов, религиозных деятелей и политиков Россия быстро ввела в списки террористические. Вот и все пошло-пошло и дошло уже до нескольких десятков, даже сотен членов «Хизб ут-Тахрир», арестованных на большие сроки», – говорит президент центра Александр Аулин.

Подробнее о делах «Хизб ут-Тахрир» в аннексированном Крыму смотрите в следующем выпуске телепроекта «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24» в субботу в 13:30 (повтор в субботу в 17:00 и в воскресенье в 11:30).

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими». Кроме России, эта организация как террористическая запрещена в Узбекистане, Казахстане, Китае и некоторых других азиатских и африканских странах. В Германии деятельность «Хизб ут-Тахрир» ограничена из-за обвинений в антисемитизме. В Украине и в большинстве стран Запада она может действовать легально.