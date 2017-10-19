В России предлагают ввести уголовное наказание за пропаганду гомосексуализма

В МВД России предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма и педофилии среди детей, назвав административную ответственность, которая существует сейчас, «малоэффективной». Об этом заявил руководитель отдела МВД по борьбе с педофилией Сергей Алабин на заседании в Госдуме России.

Сейчас за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» в России предусмотрены штрафы. Соответствующий закон приняли в 2013 году.

Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным.