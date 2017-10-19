Путин сравнил «референдумы» в Крыму и Каталонии и обвинил Запад в «двойных стандартах»

Президент России Владимир Путин сравнил «референдумы» в аннексированном Крыму и Каталонии. По его словам, «когда Крым так же, как и Каталония, объявил о своей независимости, это осудил ряд государств Евросоюза». Об этом Путин сказал 19 октября на итоговой пленарной сессии клуба «Валдай» в Сочи.

«В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. В этой связи не могу не отметить: раньше надо было думать. Что, никто не знал о подобных длящихся веками противоречиях внутри самой Европы? Знали. Однако в свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств Европы, не скрывая радости по этому поводу. А зачем же было так бездумно, исходя из политической и текущей конъюнктуры и желания угодить, прямо скажем, старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах в Европе, да и в мире? Напомню, что когда Крым так же объявил о своей независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, тоже почему-то это не понравилось», – заявил Путин.

По его словам, такие действия Запада – «политика двойных стандартов».

«Теперь, пожалуйста, Каталония. В другом регионе – Курдистан. И это, может быть, еще далеко не исчерпывающий список. Возникает вопрос, что мы будем делать? Как к этому относиться? Получается, у наших коллег есть правильные борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права, даже с помощью демократических механизмов. Подобные, как мы все время говорим, двойные стандарты, таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы и других континентов», – заявил президент России.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов принявших участие в голосовании. Явка, по данным каталонской власти, составила 43 процента от общего числа избирателей.

Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии. Против одностороннего провозглашения независимости Каталонии выступили также Франция, Германия и Италия.

На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».