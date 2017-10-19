Партия Саакашвили продолжит акцию возле Рады, остальные участники будут бороться другими методами – заявление

Партия «Движение новых сил» Михеила Саакашвили решила продолжить акцию возле Верховной Рады Украины, другие участники намерены продолжать борьбу другими методами. Это заявление зачитал активист Александр Леменов.

«Движение новых сил» приняло решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста. Все остальные участники акции продолжают добиваться выполнения общих требований своими методами», – сказал со сцены возле Рады активист Леменов.

В то же время в заявлении оргкомитета акции, текст которой распространил один из организаторов акции «Центр противодействия коррупции» отмечается, что из трех требований конкретные шаги сделаны только в вопросе депутатской неприкосновенности.

«Законопроект по неприкосновенности направлен в Конституционный суд. Через месяц, максимум два, закон должен вернуться в парламент и на следующей сессии должен быть одобрен. Относительно новых законов о выборах, нам удалось заставить парламент впервые за три года взяться за их рассмотрение. Мы должны добиваться результатов через две недели. Мы требуем принятия нового избирательного закона на нынешней парламентской сессии», – отмечается в заявлении.

17 октября несколько тысяч человек вышли на митинг возле Верховной Рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. В результате столкновений во время акции пострадали четыре человека, в том числе работник полиции. Тогда правоохранители никого не задерживали. Часть участников акции осталась у парламента, установив палатки.

18 октября из-за столкновений у парламента были задержаны 11 человек, которых затем освободили. В Нацполиции отметили, что конфликт произошел после того, как правоохранители вернули часть щитов, захваченных митингующими у Нацгвардии 17 октября.