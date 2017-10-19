Изменения в правилах ГИБДД России противоречат интересам водителей – общественник

Новые внутренние правила для сотрудников ГИБДД управления МВД России напрямую ущемляют интересы российских водителей, считает председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Изменения в правилах и регламентах должны быть направлены в первую очередь на предотвращение нарушений, а не на расширение полномочий инспекторов ради более суровых наказаний. То, что вводится с 20 октября, в полной мере отвечает интересам ГИБДД и совершенно не отвечает интересам участников движения. В частности, инспекторы смогут тормозить водителей где угодно и без оснований – это дополнительная возможность для коррупции», – отметил общественник.

С 20 октября в России вступают в силу новые правила для сотрудников ГИБДД. Теперь они смогут останавливать машины где угодно и легально устраивать «засады» на нарушителей. Кроме того, если водитель будет снимать инспектора на камеру против его желания, то рискует получить штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток. Выйти из автомобиля отныне нужно будет по первому требованию, а инспектор может курить, общаясь с водителем.