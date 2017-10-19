В России одобрили проект строительства Симферопольской ТЭС

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства Симферопольской ТЭС и согласовала ее стоимость. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ведомства.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно», – говорится в сообщении.

Проект предусматривает капитальное строительство ТЭС с двумя конденсационными парогазовыми установками общей мощностью 470 МВт. Каждый парогазовый энергоблок электрической мощностью 235 МВт состоит из газовой и паровой турбин. Время использования установленной мощности составит 8000 часов в год. Основным топливом для газотурбинных установок и котлов станет природный газ, аварийным – дизельное топливо.

Финансирование строительства Севастопольской и Симферопольской ТЭС осуществляется за счет российской целевой программы. В новой редакции программы на строительство и модернизацию объектов по производству электрической и тепловой энергетики (Симферопольской и Севастопольской ТЭС) предусмотрено 71 млрд рублей.

В Симферополе и Севастополе российский «Технопромэкспорт» строит две тепловые электростанции суммарной мощностью 940 МВт. Введение в эксплуатацию первых блоков двух станций было запланировано на первую половину 2018 года.

В июне разгорелся скандал с поставками в аннексированный Крым турбин немецкой фирмы Siemens со стороны соседней России, которые необходимы для строительства ТЭС на полуострове.

Siemens оспаривает в суде перевозки турбин из России в Крым, что запрещено санкциями Евросоюза.

10 июля глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.