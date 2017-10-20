Судебные разбирательства Siemens – Радио Крым.Реалии

Как развивается история с поставкой турбин немецкого концерна Siemens в аннексированный Крым? Какая судьба музея Айвазовского в Феодосии, который планируют передать в собственность аннексированного полуострова? Почему российская тележурналистка Ксения Собчак собралась участвовать в президентских выборах, которые пройдут в России в 2018 году?

С 7.30 до 09.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с украинским экспертом по энергетическим вопросам Владимиром Сапрыкиным, украинским политологом-международником Антоном Кучухидзе, партнером информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаилом Крутихиным, руководителем Центра исследований историко-культурного наследия Украины Сергеем Котом, главой Всеукраинской ассоциации музеев Сергеем Кролевецем, украинским политологом Владимиром Фесенко и российским политическим обозревателем, доцентом Школы философии НИУ ВШЭ Кириллом Мартыновым.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.