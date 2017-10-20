В ЕС нет единодушия относительно переговоров с Россией о «Северном потоке-2» – Юнкер

У ЕС нет единодушия о предоставлении Еврокомиссии мандата на проведение переговоров с Россией по проекту газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер 19 октября, выступая по завершении первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Единодушного согласия между странами ЕС относительно мандата на ведение переговоров Европейской комиссии с Россией нет. Я ознакомил лидеров 28 государств-членов с позицией Еврокомиссии. Ее поддержали многие страны. Но многие государства также считают, что нет необходимости предоставлять евроведомству этот мандат. Во всяком случае, мы решили, что Европейский совет должен дальше над этим вопросом работать», – отметил Юнкер.

Ряд лидеров ЕС, а также Киев выступают против проекта газопровода «Северный поток-2». Они заявляют, что он создаст дополнительные рычаги давления со стороны Москвы. Его лоббирует Россия и некоторые европейские, в частности немецкие компании.

Проект «Северный поток-2» должен поставлять газ с месторождений на севере России непосредственно в Германию по дну Балтийского моря, минуя традиционные транзитные маршруты через Украину и Словакию. Проект должен расширить возможности уже построенного первого «Северного потока». Компания Nord Stream 2 AG («Северный поток-2»), занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому «Газпрому» на 100 процентов через его филиал в Нидерландах.

Критики считают, что, в отличие от первой очереди, уже имеющегося газопровода «Северный поток», планируемая вторая не имеет экономического обоснования и является чисто политическим проектом Кремля, имеет целью увеличить зависимость Европы от российского газа.