В пяти крымских городах отклонили заявки на проведение ЛГБТ-акций – российский активист

В аннексированном Крыму российские власти пяти городов отклонили заявки основателя сообщества GayRussia в соседней России Николая Алексеева на проведение ЛГБТ-акций. Проводить шествия и пикеты запретили в Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое и Армянске, сообщил Алексеев 19 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Российский активист намерен обжаловать отказ властей в суде.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму подано 11 заявок для проведения акций в защиту прав ЛГБТ-сообщества в различных городах полуострова.

В течение года Алексеев подавал заявки на проведение ЛГБТ-шествий во многих российских городах. Местные власти не согласовали ни одной акции, объяснив свои решения «традиционными семейными ценностями», стремлением оградить детей от «причиняющей вред информации», или вовсе не дав комментариев.

Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.