Виновница ДТП в Харькове участвовала в гонках во время аварии – Геращенко

Водитель Lexus, которая накануне сбила пешеходов в Харькове, участвовала в гонках, когда произошла авария, сообщает экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Оказывается, Lexus участвовал в гонках по ночному Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами дурного желания малолетней девушки пофорсить», – отметил Геращенко в Facebook.

По его словам, это выяснилось, когда харьковский интернет-провайдер «Триолан» выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома.

«Теперь следствие должно установить личность водителя второго авто, который участвовал в «покатушках». Он будет важным свидетелем по делу об установлении виновных в харьковской трагедии», – отметил Антон Геращенко.

В результате ДТП, произошедшего вечером 18 октября в Харькове, погибли пять человек, еще шестеро травмированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным полиции, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове внедорожник, которым управляла 20-летняя девушка, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, им управлял 49-летний мужчина. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы.

Полиция открыла уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 3187 человек, травмированы более 32 тысяч, а с начала 2017 года на дорогах погибли 2317 и травмированы более 25 тысяч человек.