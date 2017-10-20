Лидеры ЕС выражают поддержку ядерной сделке с Ираном – заявление

Лидеры ЕС выразили поддержку ядерной сделке с Ираном после того, как президент США Дональд Трамп отказался подтверждать ее выполнение.

«Европейский совет подтверждает свои обязательства по ядерной сделке с Ираном», – говорится в кратком заявлении лидеров 28 стран Евросоюза, которое видели журналисты Радіо Свобода.

13 октября Президент США Дональд Трамп, в отличие от лидеров других крупных государств, отказался подтверждать, что Тегеран придерживается договору по иранской ядерной программе.

В Евросоюзе раскритиковали такую позицию и выразили поддержку соглашению.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что если Вашингтон откажется отменять санкции против Тегерана, как предусмотрено в соглашении от 2015 года, то Тегеран может из него выйти.

В начале октября Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает поддерживать терроризм на Ближнем Востоке. По словам президента США, такие действия не соответствуют духу ядерной сделки. Если Трамп объявит, что договоренность не отвечает национальным интересам США, в документ можно будет внести изменения.

Ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году тогдашним американским президентом Бараком Обамой совместно с «шестеркой» переговорщиков – представителями государств постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Согласно договору, Иран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на поэтапную отмену санкций Запада. Во время избирательной кампании Дональд Трамп назвал это соглашение ошибочным и «самым плохим» в истории США. Он обещал выйти из договора после избрания его президентом.