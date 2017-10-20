Жители Симферополя оценили шансы Ксении Собчак стать президентом России

Корреспонденты провластного крымского информагентства «Крыминформ» спросили 19 октября у жителей Симферополя, как они оценивают шансы телеведущей Ксении Собчак стать президентом России. В СМИ делают вывод, что в основном крымчане скептически отнеслись к выдвижению телеведущей на этот пост.

«Она агрессивно относится ко всему, что делается в России. Она вроде как россиянка, но такое ощущение, что она с другой стороны», – сказал мужчина.

Среди молодого поколения тоже не оценили такого шага Собчак.

«Перспектив никаких нет, потому что человек все-таки не политик, никогда ни в политике, ни в каких смежных делах не участвовала. То есть исключительно персона шоу-бизнеса, которая занимается собственным пиаром», – отметил студент.

Крымский журналист считает, что если в Крыму и найдутся те немногие, кто поддержит Собчак, то это будут люди, не относящиеся серьезно к президентским выборам.

«Молодые, которые глупые, которые «по приколу», они могут, но это именно «по приколу», потому что они не понимают всю важность выборов. Осознанно надо делать выбор, а не прикалываться», – сказал журналист.

Среди опрошенных один человек высказал готовность отдать свой голос телеведущей.

«А мне нравится. Я буквально сегодня обсуждала это со свекровью, мне нравится. Я бы проголосовала за нее», – сказала девушка.

18 октября Ксения Собчак официально объявила о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 году.

О том, что Ксения Собчак может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, стало известно в начале сентября. По данным СМИ, она будет баллотироваться по соглашению администрации президента России Владимира Путина. Сама Собчак отвергла договоренности с Кремлем.

Оппозиционер Алексей Навальный, который также намерен участвовать в выборах президента, раскритиковал Ксению Собчак, назвав ее «карикатурным либеральным кандидатом». Она в ответ обвинила Навального в расколе оппозиции, предложив при этом «объединить усилия».

В Кремле заявили, что намерения Собчак участвовать в выборах «полностью подпадают под положения Конституции». Представитель президента России Дмитрий Песков в эфире «Дождя» назвал телеведущую «талантливым человеком».