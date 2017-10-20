«Динамо» и «Янг Бойз» сыграли вничью в матче Лиги Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы 19 октября в Киеве на НСК «Олимпийский» киевское «Динамо» сыграло вничью со счетом 2:2 со швейцарским «Янг Бойз».

Первый гол в футбольном поединке забил нападающий «Янг Бойз» Роже Ассаль, дальше динамовцы – гол забил Мбокани. Далее снова отличился Ассаль, но уже во втором тайме счет сравнял Николай Морозюк.

Сейчас «Динамо» с шестью очками лидирует в группе B. На втором месте – «Янг Бойз», у которого два очка, у сербов с «Партизана» и у албанского клуба «Скендербеу» – по одному очку.