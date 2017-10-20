Аксенов призвал доступно рассказывать молодежи о событиях «крымской весны»

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос россиян, в котором большинство опрошенных высказались против выплаты Украине компенсаций за аннексию Крыма. На своей странице в Facebook Аксенов призвал «активнее и доступнее доносить информацию о событиях «крымской весны» до молодежи».

«Обратил внимание и на еще один момент: процент поддержки идеи о «компенсации» за Крым выше среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Думаю, нам надо более активно, в максимально понятной и доступной форме доносить до молодежи информацию о событиях Крымской весны, об историческом и политическом контексте этих событий. Надо показывать моральную безупречность позиции России, в том числе на примере молодых крымчан, которые защищали Крым от бандеровского беспредела, отстаивали право жителей полуострова на свободный выбор», – написал он.

Близкий к Кремлю центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) утверждает, что в соседней России 90% жителей выступают против предложения президента Чехии Милоша Земана о выплате Москвой компенсаций Киеву за аннексию Крыма. Такие данные 19 октября центр предоставил на своей официальной странице.

10 октября президент Чехии Милош Земан, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что аннексия Крыма Россией – это «faît accompli», то есть свершившийся факт, и, по его личному мнению, «могла бы быть возможна определенная компенсация за Крым в финансовой форме или в натуральной форме – нефтью или газом». Свою речь в ПАСЕ он посвятил необходимости отменить санкции ЕС в отношении России из-за ее агрессии против Украины, назвав их «неэффективными».

После выступления Земана его резко раскритиковали и в Украине, и в Чехии.

В Кремле назвали предложение президента Милоша Земана «внутриевропейской дискуссией», отметив, что о компенсации Украине за аннексию Крыма «не может быть и речи».

Сам Земан заявил, что не будет извиняться за свои слова о Крыме, поскольку это его «личный взгляд».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».