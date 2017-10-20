Правозащитница: в Крыму любые мирные протесты – вне закона

После аннексии Россией Крыма любые мирные протесты и выражения своего мнения «фактически стали вне закона». Такое мнение 20 октября на пресс-конференции в Киеве выразила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

«Вынуждена констатировать, что с аннексией полуострова на его территорию было распространено довольно репрессивное законодательство, регулирующее свободу мирных собраний. Фактически, любые мирные протесты и выражения своего мнения через такую форму как участие в одиночных пикетах или мирных собраниях стало вне закона. Они преследуются со стороны оккупационной подконтрольной России власти в рамках административного и уголовного законодательства», – сказала Свиридова.

По ее словам, такие действия российских властей Крыма имеют место для «подавления любого несогласия».

После аннексии Крыма участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и аннексированном ею полуострове организации «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».