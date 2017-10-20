ЕС отказывается от помощи Турции в подготовке к членству из-за нарушения прав человека

Лидеры Европейского союза договорились сократить финансовую помощь Турции, предназначенную для подготовки страны к членству в ЕС, из-за отказа Анкары от обязательств по защите прав человека, заявили лидеры ЕС 20 октября.

Выступая на саммите в Брюсселе, канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с правами человека в Турции «абсолютно неудовлетворительной», но в то же время добавила, что не хочет «разрывать мосты» с союзником НАТО.

Меркель выступила за продолжение переговоров с Турцией, но заметила, что между лидерами ЕС нет единого мнения о том, чтобы полностью прекратить переговоры о членстве с Турцией, которые ведутся с 2005 года.

Ангела Меркель сообщила, что исполнительная власть ЕС будет работать над предложениями по сокращению 4,45 миллиарда евро помощи, которую ЕС согласился предоставить Турции, чтобы помочь ей подготовиться к членству. «Это явно не удалось», – добавил канцлер Австрии Кристиан Керн.

Меркель и другие лидеры ЕС высоко отметили Турцию за то, что помогла остановить большой поток мигрантов в Европу в рамках соглашения 2016 года в обмен на обещание ускорить переговоры о членстве.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внедрил борьбу с инакомыслием в стране. Были арестованы более 50 тысяч граждан, среди которых были и западные журналисты и правозащитники.