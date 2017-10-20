У крымских судей есть установка, как должно закончиться дело – адвокат

У работающих в аннексированном Крыму судей «есть установка на то, как должно закончиться конкретное дело». Такое мнение 20 октября на пресс-конференции в Киеве выразила крымский адвокат Лиля Гемеджи.

«У судьи нет выбора признать человека виновным или оправдать его. У судьи есть выбор только в том, какое назначить наказание. При этом назначить наказание либо в сумме штрафов, либо в количестве дней административного ареста. Все уже заранее спланировано и у судьи уже есть установка, как должно закончиться конкретное дело. Таких дел в Крыму очень много», – сказала Гемеджи.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд Крыма 27 сентября приговорил одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

22 сентября Железнодорожный районный суд Симферополя назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью. Российские власти обвиняли Семену в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Журналист заявлял, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное волеизъявление».

11 сентября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к восьми годам заключения по обвинению в «организации массовых беспорядков», произошедших 26 февраля 2014 года между участниками митингов, с одной стороны сторонников территориальной целостности Украины, с другой – пророссийских активистов у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе. Чийгоз отверг все обвинения в свой адрес и назвал дело политически мотивированным.

После аннексии Крыма участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и аннексированном ею полуострове организации «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».