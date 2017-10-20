Крымский боксер Усик посетил украинских пограничников в зоне АТО

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO, крымчанин Александр Усик посетил украинских пограничников в зоне военных действий на востоке Украины. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как рассказали в ведомстве, сначала Усик побывал в подразделениях Краматорского пограничного отряда, потом – в отделе пограничной службы «Бахмут» и оперативно-боевой комендатуре «Кураховка», а также в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка».

«Во время пребывания в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» спортсмен побывал на самом «нуле» и выразил ребятам слова поддержки и благодарности за их нелегкую службу. Чтобы разговор был интересным, а визит познавательней – в «Марьинке», на «Больничке» ребята устроили из подручных средств ринг и попросили Александра дать мастер-класс», – говорится в сообщении.

Крымчанин Александр Усик 9 сентября победил немца Марко Хука в четвертьфинальном поединке профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.

В начале мая украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории.