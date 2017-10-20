Суд в России рассмотрит иск журналиста «Новой газеты» в МВД России

Басманный суд столицы России Москвы 20 октября, как ожидается, рассмотрит иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза в Министерство внутренних дел России из-за отказа предоставить ему политическое убежище. В личном присутствии в суде Феруза, который более двух месяцев находится в центре временного содержания иностранцев – отказали. Ранее судья также отказалась засекретить дело.

В конце сентября суд отложил рассмотрение иска Феруза из-за заявлений представителя МВД России о том, что в деле журналиста есть сведения, содержащие гостайну. Суд потребовал предоставить справку о наличии этих сведений.

В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека.

Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве 1 августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства России. В Узбекистане журналисту, по данным его коллег, родственников и правозащитников, грозит «смертельная опасность».

Российские деятели культуры выступили в поддержку Али Феруза.