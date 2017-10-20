Госсекретарь США отправляется в турне по Ближнему Востоку и Южной Азии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон начинает 20 октября недельный тур, в ходе которого посетит некоторые страны на Ближнем Востоке и в Южной Азии, сообщили в Госдепартаменте США.

В пятницу Тиллерсон посетит столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где с лидерами страны обсудит кризис в Йемене. Также Тиллерсон в Дохе проведет переговоры с властями Катара, прежде чем отправится в Южную Азию, где посетит Пакистан и Индию для переговоров в обеих странах по двусторонним отношениям. По возвращении оттуда госсекретарь США сделает остановку в Женеве, где проведет встречи в офисе Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции и в Международном комитете Красного Креста.

В Госдепартаменте сообщили, что Рекс Тиллерсон вернется в Вашингтон 27 октября.