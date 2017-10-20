У Поклонской остается украинское гражданство – Администрация президента Украины

Депутат Государственной думы России, бывший назначенный Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская остается гражданкой Украины. Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос народного депутата Украины Сергея Лещенко, сообщает «Украинская правда».

Исходя из документа, ни Миграционная служба Украины, ни Министерство иностранных дел Украины, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту Украины представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

«Согласно статьям 24 и 25 Закона «О гражданстве» полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями», – говорится в документе.

В ведомстве добавили, что они послали в миграционную службу Украины и украинский МИД соответствующее обращение и ждут реакции.

Наталья Поклонская с 2000-х годов работала на различных прокурорских должностях в Автономной Республике Крым. В марте 2014-го, когда Крым уже был фактически аннексирован, но Россия еще не заявила о его захвате, уже неподконтрольные Киеву власти Крыма незаконно назначили ее выполнять обязанности прокурора автономии; в Киеве это решение сразу отменили, а потом уволили Поклонскую из системы прокуратуры.

После окончательной аннексии Крыма ее назначили прокурором полуострова уже в системе российской власти, которую она активно поддерживает. В 2016 была уволена с этой должности в связи с избранием депутатом Государственной думы. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда», рассказывающий о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, картина оскорбляет религиозные чувства.

Находится под персональными санкциями Запада. В Украине объявлена в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти или заговоре с целью совершения таких действий.