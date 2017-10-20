Ксения Собчак отвергла обвинения в работе на Кремль

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая на этой неделе объявила о намерении баллотироваться в президенты России, отвергла обвинения в том, что она согласовывает свои действия с Кремлем.

В интервью британскому изданию The Guardian Собчак сказала, что эти обвинения являются частью плана власти по ее дискредитации. «Они делают все возможное, чтобы людям казалось, что я с ними заодно», – сказала Собчак о российской власти.

В интервью телеканалу «Дождь» Собчак ранее сказала, что сообщила президенту России Владимиру Путину о своем намерении баллотироваться, однако не согласовывала с ним свою кандидатуру.

В интервью The Guardian Собчак сказала, что у нее «нет политической важности» и «нет права выдвигать какую-то программу». По ее словам, ее решение баллотироваться – это стремление использовать «окно возможностей», чтобы позволить противникам нынешнего российского политического режима выразить свое недовольство им.

После объявления о решении баллотироваться в президенты Собчак резко раскритиковали многие сторонники оппозиции, обвинив в «сговоре с Кремлем» с целью ослабить позиции Алексея Навального, который также заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру, несмотря на заявления главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой о том, что он не может быть зарегистрирован из-за судимости.

В Кремле 19 октября отрицали причастность к намерению Собчак баллотироваться в президенты России.