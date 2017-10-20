Вороненков планировал опубликовать неизвестные факты об аннексии Крыма – прокурор Киева

Экс-депутат Государственной думы России Денис Вороненков, убитый в Киеве, планировал начать проект по сбору и публикации неизвестных фактов об аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Об этом рассказал прокурор Киева Роман Говда в интервью «Укринформу».

«Вороненков планировал в начале апреля 2017 начать новый проект. Данный проект заключался в сборе и обнародовании неизвестных фактов об аннексии Крыма и оккупации Донбасса», – сказал Говда.

По его словам, Вороненков хотел установить роль и участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса отдельных должностных лиц в России.

9 октября Генеральная прокуратура Украины заявила, что заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой.

Генпрокурор Украины подтвердил ранее озвученную информацию о том, что исполнителями убийства были граждане Украины.

В прокуратуре заявили, что украинские следователи установили всех участников преступной группы, причастной к убийству Вороненкова, и ведомство передает дело в суд.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападающий, который позже скончался от ранений.

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства благодаря украинскому происхождению своих предков. В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.